Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Kioskeinbruch in der Düsseldorfer Straße

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 23.11.2021, um 02:40 Uhr, brach ein 23-jähriger Mann in einem Kiosk in der Düsseldorfer Straße ein. Er schlug zuvor eine Fensterscheibe der Eingangstür ein und kletterte durch das entstandene Loch hinein. Im Innern bediente er sich an Getränken und Tabakwaren, bevor er wenig später - noch im Kiosk - von eintreffenden Beamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Die Polizei wurde durch aufmerksame Bewohner der umliegenden Häuser alarmiert. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Strafverfahren.(jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell