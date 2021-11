Polizei Wuppertal

POL-W: W Einbruchmeldungen für Wuppertal

Wuppertal (ots)

In Wuppertal kam es zwischen dem 19.11.2021 und dem 22.11.2021 zu folgenden Einbruchsanzeigen. Am 18.11.2021, um 18:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße Tütersburg. Die Hebelversuche an einer der Etagentüren blieben jedoch erfolglos. Im Zeitraum zwischen dem 18.11.2021 (18:00 Uhr) und dem 19.11.2021 (11:30 Uhr) hebelten Einbrecher die Eingangstür eines Ladenlokals im Mühlenweg auf. Im Innern stahlen sie Bargeld. In der Straße Eggenbruch wurden am 19.11.2021, um 19:00 Uhr, Einbrecher von einem wachsamen Nachbarn überrascht und ließen von ihrem Vorhaben ab. Zuvor hatten sie eine Fensterscheibe eingeschlagen. Zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr hebelten Unbekannte am 19.11.2021 die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Gabelsberger Straße auf und drangen ein. Sie stahlen Bargeld und Schmuck. Am 20.11.2021, zwischen 02:00 Uhr und 04:20 Uhr, verschafften sich Einbrecher durch ein Fenster Einlass zu einem Wohnhaus in der Stollenstraße. Sie wurden von den Bewohnern überrascht und flüchteten mit einer gestohlenen Handtasche. In der Briller Straße brachen Unbekannte in eine Wohnung ein. Ob hierbei zwischen dem 18.11.2021 (13:00 Uhr) und dem 20.11.2021 (08:30 Uhr) etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Im Zeitraum zwischen dem 19.11.2021 (17:15 Uhr) und dem 20.11.2021 (17:00 Uhr) versuchten Unbekannte die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Jungstraße aufzuhebeln. In der Sillerstraße drangen Einbrecher am 20.11.2021 (12:00 Uhr bis 18:20 Uhr) in eine Wohnung ein. Über die Tatbeute ist bislang nichts bekannt. Am 21.11.2021, zwischen 13:30 Uhr und 21:45 Uhr, drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Krühbusch ein. Sie traten eine Wohnungstür ein und versuchten es bei einer weiteren vergeblich. Über eine Beute ist nichts bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell