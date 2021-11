Polizei Wuppertal

POL-W: RS Brand in Remscheider Wohnhaus - Ein Schwerverletzter

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstag (20.11.2021), gegen 01:40 Uhr kam es in Remscheid zu einem Brand, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Nachdem in einem Mehrfamilienhaus an der Wermelskirchener Straße ein Brand ausbrach, konnten sich die sieben Bewohner auf die Straße retten. Ein Mann erlitt schwere Brandverletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine spezielle Klinik. Der Schaden wird momentan auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell