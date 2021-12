Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Bewaffneter Raubüberfall auf Geldboten einer Bank - Zeugen gesucht! +++

Wiesbaden (ots)

Bewaffneter Raubüberfall auf Geldboten einer Bank, Wiesbaden, Mitte, Bismarckring, Montag, 09.12.2021, 09:00 Uhr

(jc) Heute Früh hat sich ein bewaffneter Raubüberfall auf zwei Geldboten in einer SB-Filiale einer Bank in der Straße "Am Bismarckring" ereignet. Die Mitarbeiter der Geldtransportfirma beabsichtigten gegen 09:00 Uhr, den Geldautomaten der Filiale zu befüllen, wobei sie durch drei unbekannte Täter unter Vorhalt von Schusswaffen beraubt wurden. Die Täter erbeuteten mehrere gefüllte Geldkassetten und flüchteten im Anschluss mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Seerobenstraße. Zeugenangaben zufolge sollen die Täter neongelbe Oberbekleidung und Mundnasenbedeckungen getragen haben. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Personen, die dort in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

