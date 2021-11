Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Beide wollen bei "Grün" gefahren sein

Hagen (OT Lennetal) (ots)

Am Samstag (06.11.2021) befuhr ein 22-Jähriger Hagener gegen 18:45 Uhr mit seinem Renault die Schwerter Straße in Richtung Kabel und beabsichtigte, nach links in die Feldmühlenstraße abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem VW Golf eines 66-jährigen Mendeners, der die Schwerter Straße in Richtung Verbandsstraße befuhr. Beide gaben der Polizei gegenüber an, dass ihre Lichtzeichenanlage Grünlicht gezeigt hätte.

Der Renault-Fahrer verletzte sich leicht im Schulterbereich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund des entstandenen Sachschadens nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr aufgenommen. (mh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell