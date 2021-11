Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in Wehringhausen - 87-jährige Senioren schwer verletzt

Hagen (OT Wehringhausen) (ots)

In der Straße "Am Waldhang" will am Freitagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, ein 68-Jähriger mit seinem Auto wenden. Beim Rückwärtsfahren übersieht er dabei eine 87-jährige Frau und stößt mit dem Wagen gegen die Dame. Obwohl der Mann sehr langsam fährt, stürzt die Frau so schwer, dass sie noch am Unfallort notärztlich behandelt wird. Der Rettungsdienst bringt die schwer verletzte Frau in ein Hagener Krankenhaus. (mz)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell