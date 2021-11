Polizei Hagen

POL-HA: Brand in Grundschule - Polizei vermutet Vorsatz

Hagen-Haspe (ots)

Am Freitag (05.11.2021) rückten Feuerwehr und Polizei gegen 00:45 Uhr in die Gabelsbergerstraße aus. Aus der dortigen Grundschule war eine starke Rauchentwicklung zu erkennen. Die Einsatzkräfte bemerkten Flammen direkt hinter der Haupteingangstür. Nachdem die Feuerwehr die Tür aufbrechen konnte, war der Brand schnell gelöscht. Die Kriminalpolizei begann mit der Spurensuche vor Ort. Erste Ermittlungen schließen einen technischen Defekt annähernd aus. Die Beamten vermuten eine Brandstiftung fragen nun: Wer hat etwas gesehen oder kann Hinweise zu möglichen Tätern geben? Melden Sie sich in diesem Fall unter der 02331 986 2066. (hir)

