Polizei Hagen

POL-HA: Unfall unter Drogeneinfluss

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (04.11.2021) fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes gegen 16:45 Uhr die Goldbergstraße entlang. Hier kollidierte er auf Höhe der Hochstraße mit dem Volvo eines 51-Jährigen, der von links kam. Während der Unfallaufnahme bemerkte der Motorradpolizist, dass der 54-Jährige nervös, unruhig und redselig war. Er stand nicht still, zitterte und lief hin und her. Seine Pupillen wirkten auffällig klein. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Amphetamin. Der Mann stritt den Konsum ab. Dennoch ordnete der Polizist eine Blutprobe an und beschlagnahmte seinen Führerschein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (hir)

