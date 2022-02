Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sexuelle Belästigung mit Diebstahl von Handy - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 18-jährige erheblich alkoholisierte Frau ist am frühen Sonntag (20.02.2022) gegen 04.00 Uhr von einem unbekannten dunkelhäutigen Mann in der Kriegsbergstraße sexuell belästigt worden. Der zirka 20-jährige Mann hatte die Frau auf dem Gelände der einer Tankstelle in eine Ecke gedrängt und mit dem Ziel die Oberbekleidung nach oben zu schieben an Brüsten und Gesäß angefasst. Nachdem Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchtete der Täter unerkannt. In der Folge stellte die Geschädigte das Fehlen ihres iPhones fest. Beschreibung: dunkelhäutig, zirka 20 Jahre alt und 175 Zentimeter groß, sprach gebrochen Deutsch, blauer Pulli, dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +49711/89905778 entgegen.

