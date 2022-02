Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeibeamter verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 27 Jahre alter Polizeibeamter ist am Sonntag (20.02.2022) in der Brückenstraße bei einer Personenkontrolle verletzt worden. Zwei Streifenbeamten bemerkten gegen 0.45 Uhr auf der Straße vor einer Gaststätte drei Personen, die sich offenbar miteinander stritten. Als sie das Trio ansprachen, flüchtete einer von ihnen in Richtung Wilhelma. Die anderen beiden 26 und 27 Jahre alten Männer waren offensichtlich stark alkoholisiert und verhielten sich gegenüber den beiden Beamten zunächst verbal aggressiv. In der Folge griff der 26-Jährige die Beamten mit Schlägen und Tritten an. Zu diesem Zeitpunkt kamen etwa 50 Gäste aus der Gaststätte, die sich verbal mit dem 26-Jährigen solidarisierten. Nachdem der 26 Jahre alte Mann von den Beamten schließlich am Boden fixiert worden war, griff der 27 Jahre alte Begleiter ein und attackierte den 27-jährigen Polizeibeamten mit Schlägen. Weitere alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden 26 und 27 Jahre alten Männer dann vorläufig fest. Sie wurden nach Abschluss der Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 27-jährige Polizeibeamte erlitt Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

