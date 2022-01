Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl von Katalysator

Rammelsbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, weil unbekannte Personen am gestrigen Tag zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr an einem grünen VW Polo den Katalysator entwendet haben. Dieser parkte auf dem Parkplatz des Netto-Marktes. Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Eurobereich. Zeugen die in der genannten Zeit verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizei Kusel in Verbindung zu setzen.|pikus

