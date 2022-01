Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betriebserlaubnis erloschen

Lauterecken (ots)

Technische Veränderungen an PKW haben Anzeige zur Folge. In der Nacht auf Donnerstag wurde ein 21-Jähriger in der Saarbrücker Straße mit seinem VW-Golf kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Manipulationen an den Blinkern fest, wodurch diese dauerhaft leuchteten. Außer einer Anzeige an die Bußgeldstelle wurde noch die Zulassungsstelle über den nicht ordnungsgemäßen Zustand informiert. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell