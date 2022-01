Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 2 Verletzte, 5 beschädigte Fahrzeuge, 50.000 Euro Sachschaden...

Lohnsfeld (ots)

Das ist die traurige Bilanz zweier Verkehrsunfälle auf der BAB 63 in Richtung Kaiserslautern. Am frühen Mittwochabend, ereigneten sich innerhalb von nur 30 Minuten zwei folgenschwere Unfälle. Beim ersten Unfall, wollte ein 49-jähriger Fahrer eines Kleintransportes vom Standstreifen auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah hierbei einen dort fahrenden 24-jährigen PKW-Fahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, welche dadurch nach rechts gegen die Schutzplanken geschleudert wurden. Auf dem Standstreifen kamen beide dann zum Stehen. An der Unfallstelle war deshalb der rechte Fahrstreifen blockiert. Dadurch kam es im unmittelbaren Anschluss zu einem weiteren Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Mainz erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge abbremsen mussten und fuhr auf diese auf. Hierbei wurde zwei weitere Personen verletzt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle einsetzt. Insgesamt wurden 2 Personen leichtverletzt. 4 Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürften bei über 50.0000 Euro liegen. Der Verkehr in Richtung Kaiserslautern konnte über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Zeitweilig kam es aufgrund er Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderung in Richtung Kaiserslautern.

