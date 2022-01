Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeug beim Üben für die Führerscheinprüfung beschädigt

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Ein 19-Jähriger aus dem Donnersbergkreis hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Alsenz einen Verkehrsunfall an bislang unbekannter Örtlichkeit verursacht. Der junge Mann hatte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, unerlaubt den PKW seiner Mutter genommen und unter anderem in der Niedermoscheler Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters eine Runde gedreht, um für seine Führerscheinprüfung zu üben. Bei seiner Fahrt durch Alsenz habe er mit der rechten Fahrzeugseite eine Hauswand oder eine Mauer touchiert, sei aber weitergefahren. Auf der bekannten Fahrstrecke konnte bislang kein korrespondierender Schaden festgestellt werden. Das benutzte Fahrzeug ist am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Die Mutter stellte den Schaden am Folgetag fest und informierte die Polizei. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Etwaige Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 zu melden. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell