Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Sozialstation

Kusel (ots)

In der Nacht auf Montag, den 24.01.2022, sind unbekannte Personen in die Sozialstation in Kusel, Remigiusbergstraße eingebrochen. Die Personen drangen offensichtlich über ein Fenster im rückwertigen Bereich ein und durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten im Objekt. Es dürfte ein Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich entstanden sein. Das bisherige Diebesgut konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.|pikus

