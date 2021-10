Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (02.10.2021) ist es in Wedel zu fünf Sachbeschädigungen an den Reifen von geparkten Pkw gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerstachen Unbekannte an vier im Rosengarten geparkten Pkw mindestens einen Reifen. Die Fahrzeuge standen auf einem Parkstreifen in Höhe der Schule.

Im Mühlenweg wurde ein weiteres Auto beschädigt.

Eine Anwohnerin hörte gegen 23:00 Uhr ein Zischen und das Gelächter von Männern und Frauen.

Beamte des Polizeireviers Wedel nahmen am Samstagvormittag Strafanzeigen auf.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen und bitten unter 04103 50180 um sachdienliche Hinweise.

