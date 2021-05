Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nach Sexualdelikt in Haft

Gaggenau (ots)

Nach einem Sexualdelikt am Mittwochabend, haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen gegen einen 30-jährigen Tatverdächtigen aufgenommen. Der Mann soll einer Mittfünfzigerin nach einem Gaststättenbesuch in einem Teilort, bei dem beide offenbar ins Gespräch kamen, nach deren Verlassen gefolgt sein. Kurz vor Erreichen ihres Zuhauses bemerkte die Frau gegen 21:10 Uhr den Verfolger. Dieser soll sie daraufhin festgehalten und unter anderem umarmt, geküsst und unter der Kleidung unsittlich berührt haben. Als Anwohner auf das Geschehen aufmerksam wurden, ließ der Tatverdächtige von seinem Opfer ab und ergriff die Flucht. Beamten des Polizeireviers Gaggenau gelang es, den Tatverdächtigen zu ermitteln wenig später widerstandslos an seiner Wohnanschrift festzunehmen. Der zum Zeitpunkt der Festnahme mit rund einem Promille Alkoholisierte wurde nach einer Nacht in polizeilicher Obhut durch die Rastatter Kriminalbeamten einem Haftrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und erließ am Donnerstag gegen den einschlägig Vorbestraften Haftbefehl. Er wurde im Anschluss in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell