Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Vermisstensuche: Igor O. (16) ist wieder da

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Der vermisste 16-jährige Igor O. ist wieder da. Er wurde am Mittwoch durch die Polizei in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein) wohlbehalten aufgefunden. Wo er sich zwischenzeitlich aufgehalten hatte, gab er nicht bekannt. Der Jugendliche wurde im Anschluss in die Obhut des örtlich zuständigen Jugendamts übergeben.

Die Medien werden gebeten, das Bild des 16-Jährigen soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell