POL-GI: Senior kannte Betrugsmasche++Scheibe eingeschlagen++Kennzeichendiebstahl++Unfälle

Gießen (ots)

Gießen: Betrugsmasche war bekannt - Anrufe falscher Microsoft-Mitarbeiter

Die Betrugsmasche "Anrufe durch falsche Microsoft-Mitarbeiter" war einem 81-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen bekannt. Der Senior erhielt Dienstagvormittag zwischen 10.15 und 14.20 mehrere Anrufe von verschiedenen unbekannten Nummern. Die unbekannten Anrufer gaben sich in allen Fällen als Microsoft-Mitarbeiter aus und stellten ihm diverse Fragen zu seinem Computer. Dem Senior war diese Betrugsmasche aus den öffentlichen Medien bekannt und ging auf die Fragen nicht ein. Er gab weder persönliche Daten zu seiner Person noch zu seinem Computer raus und beendete vorzeitig die Gespräche.

Hinweis von der Polizei

Bei den Anrufern handelt es sich um Betrüger! Sie versuchen Daten von den angerufenen Personen abzugreifen, um so ungehinderten Zugang zu sämtlichen Systemen zu bekommen. Meist sprechen sie gebrochenes Deutsch oder in englischer Sprache. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch sofort. Sollten Sie bereits Daten an einen angeblichen Mitarbeiter des Unternehmens herausgegeben haben, trennen sie das Gerät vom Internet und ändern Sie sofort alle Passwörter. Veranlassen Sie in keinem Fall Geldzahlungen. Geben Sie in keinem Fall private Daten heraus. Erwerben oder installieren Sie am Telefon keine Fremdsoftware auf ihrem Smartphone, Tablet oder Computer. Sind Sie betroffen? Melden Sie den Betrugsfall der Polizei!

Gießen: Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen im Teichweg in Wieseck die Scheibe eines Gebäudes des ehemaligen Gießener Brauhauses ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (05. Februar) und 09.20 Uhr am Dienstag (09. Februar). Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Linden: Kennzeichen gestohlen

Auf dem Pendlerparkplatz in der "Gießener Pforte" in Großen Linden stahlen Unbekannte die Kennzeichen eines Seats . Am Dienstag (09. Februar) zwischen 10.30 und 13.30 Uhr montierten sie die Schilder des schwarzen Ibiza ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Berührung der Außenspiegel im Gegenverkehr

Am Montag (08.Februar) gegen 6.35 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau die Hauptstraße in Oberkleen in Richtung Cleeberg. Dabei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel mit einem Unbekannten, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein weißes Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Fußgänger angefahren

Eine 56-jährige Frau aus Gießen lief am Dienstag (09.Februar) gegen 10.55 Uhr den Gehweg der Ludwigstraße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte an der Kreuzung Ludwigstraße/Liebigstraße die Straße zu überqueren. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer bemerkte die Gießenerin zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Wildunfall

Dienstagabend (09.Februar) gegen 21.45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Laubach in einem Renault die Landstraße 3137 von Laubach nach Lauter als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Laubacher konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Reh zusammen. Das Reh wurde durch den Aufprall getötet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

