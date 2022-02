Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstag und Montag (19. bis 21.02.2022) Bargeld aus einem in der Fehmarnstraße geparkten Pkw gestohlen. Der 33-jährige Autobesitzer stellte seinen weißen Skoda, gegen 21.00 Uhr, auf Höhe der Hausnummer 14 ab. Als er am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr wieder losfahren wollte bemerkte er, dass aus seinem Geldbeutel, der im Auto lag, mehrere Hundert Euro Bargeld fehlten. Wie die Diebe in das Fahrzeug gelangt sind, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

