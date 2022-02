Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geldausgabeautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (19.02.2022) einen Geldausgabeautomaten in einem Firmenkomplex am Gropiusplatz aufgebrochen. Die Täter verschafften sich gegen 01.30 Uhr Zutritt zum Vorraum des Firmengebäudes, indem sie die Glasschiebetür aufdrückten und den Fluchtweg blockierten. Anschließend brachen sie den Geldausgabeautomaten auf und erbeuteten mehrere Geldkassetten mit über Hunderttausend Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße zu melden.

