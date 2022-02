Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Trunkenheit im Straßenverkehr

Celle OT Westercelle (ots)

In der Nacht auf Sonntag kontrollierte eine Streife der Polizei Celle gegen 03:00 Uhr in Westercelle eine 30-jährige Frau aus Winsen/Aller mit ihrem Pkw, welche zuvor durch ihre auffällige Fahrweise in den Fokus der Beamten gerückt war. Eine Atemalkoholkontrolle vor Ort ergab 1,45 Promille. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Sie wird sich nun wegen Trunken im Straßenverkehr verantworten müssen.

