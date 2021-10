Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Vorfahrtsverletzung auf Bundesstraße - zwei Leichtverletzte - zwei Totalschaden

Freiburg (ots)

Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 11.10.2021, kurz vor 08.00 Uhr, die Kreisstraße 6323 von Egringen kommend in Richtung Efringen-Kirchen. An der Kreuzung zur Bundesstraße 3 übersah er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 52-jährigen Pkw-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

