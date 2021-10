Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfallflucht auf dem LIDL-Parkplatz

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 11.10.2021, zwischen 09.10 Uhr und 09.20 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Emmendinger Straße in Teningen geparkter roter Peugeot 207 durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren an der hinteren Stoßstange beschädigt. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Emmendingen (Tel.07641/582-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell