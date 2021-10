Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Diebstahl von Wohnwagen

Freiburg (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen, 11.10.2021, wurde von einem Gelände im Industriegebiet Oberwald in Riegel, ein Wohnwagen der Marke Knaus Tabbert Sport mit Freiburger Kennzeichen entwendet. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Endingen (Tel.07642/9287-0) in Verbindung zu setzen.

