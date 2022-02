Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wieder Seniorin bestohlen

Celle OT Gr. Hehlen (ots)

Am Samstag im Zeitraum von 13:00 bis 13:10 Uhr wird einer 65-jährigen Frau in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Zur Hasselklink ein Beutel mit Wertsachen aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die Frau hatte ihren Beutel mit Portemonnaie zum Einkaufen in ihrem Einkaufswagen abgelegt, sodass Unbekannte in einem unbeobachteten Moment zuschlagen konnten. Die Täterschaft erbeutete eine zweistellige Summe Bargeld und die Ausweisdokumente des Opfers. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin Taschen und Wertsachen nicht unbeobachtet im Einkaufswagen abzulegen, um Dieben keine Chance zu bieten.

