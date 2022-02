Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus fordert drei Verletzte

Celle (ots)

Am heutigen Vormittag rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte zu einem Brand in einem Achtfamilienhaus in der Harburger Straße aus.

Aus noch ungeklärter Ursache war ein Brand in einer der Wohnungen im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die 44-Jährige Wohnungsinhaberin und ihre sechsjährige Tochter kamen mit Verdacht auf eine mögliche Rauchvergiftung in Krankenhaus. Eine weitere 38 Jahre alte Frau, die zu Besuch war, verletzte sich leicht am Knie beim Verlassen des Hauses.

Einer der Bewohner wurde aus dem ersten Obergeschoss durch die Feuerwehr mit einer Leiter befreit, während die anderen im Haus befindlichen Personen selbstständig das Haus verließen.

Die Brandermittler der Polizei haben den Brandort beschlagnahmt und forschen nun nach dem Grund des Brandausbruchs.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Bundesstraße 3 (Ortsdurchfahrt Bergen) teils voll gesperrt.

