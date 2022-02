Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Pedelec aus Keller gestohlen

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (09.02.) drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Lauensteinstraße ein. Aus einem Keller entwendeten sie ein schwarzes Damen-Pedelec der Marke Adore im Wert von über 1000 EUR. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

