Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wathlingen - 19-Jähriger bei Streitigkeiten schwer verletzt

Celle (ots)

Ein 19 Jahre alter Mann aus Celle ist am Mittwoch, 26.01.2022, in der Zeit zwischen 18.20 bis 18.35 Uhr, im Bereich des 4G-Parks an der Kantallee schwer verletzt worden. Ermittlungen zufolge hatte es zuvor eine Auseinandersetzung gegeben, an der mehrere Personen beteiligt gewesen sind. Das Opfer musste im Krankenhaus notoperiert werden und befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Die Tat dürfte nach Einschätzung der Ermittler im Kontext von Betäubungsmittelkriminalität stehen. In dem Zusammenhang bittet die Polizei Celle um sachdienliche Hinweise von Zeugen des Vorfalls unter Telefon 05141/277-215.

