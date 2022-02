Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Südwinsen - Schwarzer Multi Van T 5 entwendet

Celle (ots)

In der Nacht zu Dienstag (08.02.) entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Multi Van T 5. Der Wagen war unter einem Carport in der Hornbosteler Straße abgestellt. Der Eigentümer hatte das Fehlen seines Wagens am frühen Morgen festgestellt und die Polizei informiert. Am Montagabend um 22.30 Uhr hatte der T 5 noch unter dem Carport gestanden. Im Wagen befand sich ein auffälliger Hannover 96-Wimpel. In der Schiebetür befindet sich eine Delle. Hinweise nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell