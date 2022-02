Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eschede - Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtmissachtung

Celle (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am gestrigen Montagnachmittag, gegen 16.10 Uhr. Eine 52 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Eldingen hatte beim Einfahren auf die Bundesstraße 191 die Vorfahrt eines PKW aus Uelzen missachtet. Nach der Kollision beider Fahrzeuge stieß der Uelzener Wagen auch noch gegen einen wartenden Sattelschlepper. Das 68 und 69 Jahre alte Ehepaar in dem stark beschädigten Volkswagen erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen. Die Verursacherin und der LKW-Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in insgesamt fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell