Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Wohnmobil gestohlen

Celle (ots)

Am Samstagmittag (05.02.) stellte der Besitzer eines Wohnmobils der Marke Citroen (H-Linie) den Diebstahl seines Fahrzeugs fest. Das Wohnmobil befand sich am Freitagmittag gegen 12.00 Uhr noch vor seinem Wohnhaus abgestellt in der Straße "Lönspark". Unbekannte Täter hatten das silberne, vier Jahre alte Fahrzeug mit Celler Kennzeichen in diesem Zeitraum entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 EUR. Die Polizei Celle hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu Diebstahl oder auch zum Verbleib des Wohnmobils geben können, sich zu melden unter Telefon 05141/277-215.

