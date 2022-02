Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - BMW von Firmengelände entwendet

Celle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (03.02.) stahlen unbekannte Täter von einem Firmengelände eines Fahrzeughandels in der Sprengerstraße einen blauen BMW X5 im Wert von ca. 30.000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von gewerbs-und bandenmäßigem Autodiebstahl aus. Der entwendete Wagen verfügte über ein Keyless-Go-System. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell