Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ersfeld -Einbruchsdiebstahl in Werkstatt/Lager-

Ersfeld (ots)

In der Zeit von Sonntag, 12.12.2021, 15.30 Uhr, bis Montag, 13.12.2021, 06.45 Uhr, kam es in der Straße Am Peschbach in Ersfeld zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst Zutritt zum betreffenden Gebäude. Hier brachen sie dann die Tür eines Lagerraums auf und entwendeten anschließend eine Vielzahl hochwertiger Maschinen (u.a. Elektrowerkzeuge, Benzin-Trennschleifer). Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell