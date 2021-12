Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Rheinbreitbach (ots)

Im zeitraum zwischen dem 09.12.2021 und dem 13.12.2021 entwendeten unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines abgestellten Fahrzeuggespanns in der Rheinblickstraße in Rheinbreitbach. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell