Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch in der Ortslage Oberhambach

55765 Oberhambach (ots)

Unbekannte sind am Freitag, den 21.05.2021, zwischen 15:00 und 18:00, in ein Einfamilienhaus im Eichenweg in Oberhambach eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zugang während der Abwesenheit der Bewohner. Sie durchsuchten das gesamte Wohnobjekt nach Bargeld und entwendeten einen Bargeldbetrag in niedriger 4-stelliger Höhe. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Wer hat im Vorfeld oder während der Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise geben. Hinweise nimmt die PI Birkenfeld (Tel. 06782/9910) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

