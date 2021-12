Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Tierarztpraxis

Unkel (ots)

In der Nacht von Montag, den 13.12.21 auf Dienstag, 14.12.2021 brach ein bis lang unbekannter Täter in die Räume der Tierarztpraxis in der Scheurener Straße in Unkel ein und entwendete eine Kasse mit einem geringen Bargeldbetrag. Wer hat in der Zeit relevante Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz unter der Telefonnummer 02644/943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

