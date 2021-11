Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Audi und Mercedes stoßen zusammen - 30.000 Euro Schaden

Hannover (ots)

Am Dienstag, 09.11.2021, wollte ein 69-Jähriger mit seinem schwarzen Audi A6 von der Bornumer Straße auf die Bundesstraße (B) 65 fahren. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem schwarzen Mercedes-Benz dem Audi in die Seite. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Ricklingen war der Audi A6 gegen 08:15 Uhr auf der Bornumer Straße in Richtung Linden unterwegs. Von dort wollte der 69 Jahre alte Fahrer auf die B65 in Richtung Westen fahren. Beim Abbiegen kollidierte er mit dem Mercedes-Benz des 33-Jährigen, der auf der Bornumer Straße in Richtung Mühlenberg fuhr.

Beide Pkw wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird durch die Polizei auf circa 30.000 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Da die Angaben der beiden Fahrzeugführer zum Unfallhergang nicht übereinstimmend waren, sucht das PK Hannover-Ricklingen nun nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat unter der Telefonnummer 0511 109-3017 zu melden. /ms, nzj

