Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei sucht Fahrradeigentümer - HAIBIKE-Pedelec

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Fulda (ots)

Künzell. Ein Zeuge informierte die Polizei am Mittwoch (12.01.) über ein abgestelltes und möglicherweise gestohlenes Pedelec hinter dem "Thomas Morus Haus" in der Keuloser Straße. Die Polizei stellte das Zweirad vorläufig sicher, um einen Diebstahl zu verhindern. Es handelt sich um ein Pedelec der Marke Haibike in den Farben schwarz-gelb mit auffälliger weißer Klingel.

Bilder des Pedelecs sind der Pressemitteilung im Anhang beigefügt.

Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. Das Fahrrad kann gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei in Fulda abgeholt werden.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell