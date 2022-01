Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollstuhl gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rollstuhl gestohlen

Rotenburg. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag (20.01.) einen elektrischen Krankenrollstuhl von der Terrasse eines Mehrfamilienhauses in der Neustadtstraße. Der schwarz-silberne Rollstuhl im Wert von circa 2.500 Euro war zur Tatzeit mit einer schwarzen Plane abgedeckt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell