POL-OH: Alleinunfall

Neuenstein. Am Donnerstag (20.01.), gegen 8:15 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer die L3157 aus Richtung Oberaula kommend in Richtung Schwarzenborn. In Höhe der Einmündung zur L3155 kam der 21-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und das Auto prallte gegen einen Baum und ein Verkehrsschild. Der 21-Jährige blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Das Fahrzeug wurde beim dem Unfall jedoch so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 5.300 Euro.

