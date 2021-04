Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in Idar

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen Dienstag, 30.03.2021, 15:00 Uhr, und Freitag, 02.04.2021, 14:00 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß am Straßenrand in der Unteren Flurstraße in Idar-Oberstein geparkter PKW beschädigt. Vermutlich touchierte der unfallflüchtige Autofahrer beim Ausparken das Heck des geparkten VW Caddy und verließ anschließend den Unfallort ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Am VW Caddy konnten grüne Lackanhaftungen festgestellt werden, sodass davon auszugehen ist, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug vermutlich um ein grünes Fahrzeug handeln dürfte. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

