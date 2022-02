Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Gestohlenes "H" vom Alten Rathaus wurde aufgefunden

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Das "H" ist wieder da! Am Montagnachmittag (07.02.) meldeten aufmerksame Passanten, dass sie das verschwundene goldene "H" des Celler Rathauses aufgefunden haben. Zuvor wurde es im Tatzeitraum vom 14.01.2022 bis 17.01.2022 entwendet. Es befand sich in einem Kellerschacht in der Celler Innenstadt und konnte durch Beamte der Celler Polizei sichergestellt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell