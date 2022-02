Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Versammlung von Gegnern der Coronamaßnahmen +++ Zwei Teilnehmer leisten Widerstand nach Begehung von Ordnungswidrigkeiten

Celle (ots)

Am Samstagmittag nahmen ca. 70 Personen an einer Versammlung in der Celler Innenstadt gegen die Coronamaßnahmen teil. Während sich die meisten Teilnehmer an die bestehenden Regeln hielten, kamen einige der Verpflichtung nicht nach, eine FFP2-Maske zu tragen. Als die Polizei die Identität der Personen feststellen wollte, leisteten zwei von ihnen aktiven Widerstand. Die Beamten leiteten Strafanzeigen gegen die 48 Jahre alte Frau und den 65 Jahre alten Mann ein und verwiesen sie der Örtlichkeit. Insgesamt wurden sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell