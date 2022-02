Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Trickbetrug - Seniorin um 50 Euro betrogen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (03.02.) verschafften sich Betrüger unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer 76-jährigen Seniorin aus Bergisch Gladbach und stahlen 50 Euro aus dem Portemonnaie der Dame. Die Betrüger klingelten gegen 14:15 Uhr bei der 76-Jährigen und täuschten einen Notfall vor, sodass die Seniorin die beiden Personen - eine Frau und ein Mann - Eintritt in ihre Wohnung gewährte. Während der Mann die Bergisch Gladbacherin ablenkte, durchsuchte die Frau die Wohnung nach Wertgegenständen.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: Die Frau soll circa 180cm groß, etwa 30-40 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Sie hatte schulterlange blonde Haare. Der Mann soll ebenso 180cm groß, schlank und circa 30-40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte kurze dunkle Haare.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

