Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zwei Einbrüche in Pkw im Umkreis von 650 Metern

Overath (ots)

Gestern (02.02.) gegen 08:00 Uhr bemerkte der Nutzer eines BMW das Fehlen des Multifunktionslenkrades seines Dienstwagens, welchen er am Vorabend gegen 20:30 Uhr in der Landsberger Straße abgestellt hatte.

Auf bislang unbekannte Weise gelangten die unbekannten Täter in den Innenraum des Pkw, durchwühlten das Handschuhfach und entwendeten das Lenkrad. Am BMW selbst konnte die Polizei keine Beschädigungen feststellen. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Nur circa 650 m entfernt wurde der Besitzer eines Mercedes AMG mithilfe einer App darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der gleichen Nacht zu Mittwoch (02.02.) um 02:13 Uhr die hintere rechte Tür seines Fahrzeuges unberechtigt geöffnet wurde. Am Vorabend hatte er den Wagen auf der Straße Kemenaterberg in Overath abgestellt und verschlossen.

Bei der Nachschau bemerkte der Wagenbesitzer die eingeschlagene hintere Dreiecksscheibe des Mercedes. Besonders verärgert war der Geschädigte, weil ihm wenige Wochen zuvor bereits der Heckspoiler gestohlen wurde.

Bei Hinweisen zu diesen beiden Taten wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

