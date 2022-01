Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim: Geschwindigkeitsmessung in der Friedelsheimer Straße

Bad Dürkheim (ots)

Am späten Vormittag des 30.01.2022 wurden zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr durch Polizeibeamt*innen der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen in der Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim durchgeführt. In der dortigen Tempo 30-Zone wurden insgesamt ca. 40 Fahrzeugführer/innen gemessen. Insgesamt 10 Fahrzeugführer/innen überschritten hierbei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h., sie wurden entsprechend kontrolliert und verwarnt. Der höchste gemessene Wert betrug nach Toleranzabzug 50km/h bei erlaubten 30 km/h.

