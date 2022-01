Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Aufbruch

Aalen (ots)

Weinstadt-Strümpfelbach: Winzerhütte beschädigt und Gartenhütte aufgebrochen Im Zeitraum von Montag, den 03.01.2022, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 05.01.2022, 13:45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter auf einem Flurstück in Weinstadt-Strümpelbach, eine frisch gemauerte Winzerhütte, indem sie mehrere Ziegelsteine aus der Wand traten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weinstadt (Tel. 07151/65061) zu melden.

Bereits am Sonntag, den 02.01.2022, verschafften sich Unbekannte im selben örtlichen Bereich Zutritt in eine Gartenhütte, indem sie das Zahlenschloss an der Türe aufbrachen. Im Innern entwendeten sie Gartenwerkzeuge im Wert von 100 Euro. Auch hier werden Zeugen gesucht.

