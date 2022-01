Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Unfall am Kreisverkehr

Crailsheim: (ots)

Eine 44-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki befuhr am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr die Heilbronner Straße und bog bei der Roßfelder Straße in den dortigen Kreisverkehr ein. Sie übersah dabei die sich bereits im Kreisverkehr befindlichen BMW-Fahrerin und stieß mit deren Pkw zusammen. Bei der Kollision blieben die Autofahrerinnen unverletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 1000 Euro.

