Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Transporter streift parkenden PKW

Eine Postbotin befuhr am Dienstag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Transporter die Steinäckerstraße. Dabei streifte sie einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Seat- Ibiza einer 54-jährigen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Aalen: Kontrolle über PKW verloren

Am Dienstagmittag befuhr ein 20-Jähriger die B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Audi, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Mittelplanke. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt.

Bopfingen: Aufgefahren

Aufgrund einer mobilen Baustelle auf der B29, musste eine 35-Jährige am Dienstag ihren VW Golf auf Höhe Aufhausen abbremsen. Ein 40-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Audi A6 auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es am Mittwoch gegen 05:00 Uhr, als ein 37-jähriger VW-Fahrer bei der Abfahrt B29 in Richtung Herlikofer Straße aus Unachtsamkeit auf einen stehenden VW eines 61-Jährigen auffuhr. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro.

